Массированная атака РФ. В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры

Россияне нанесли удар по Винницкой области в ночь на 20 января (Фото: REUTERS / Stringer)

В Винницкой области в результате массированной атаки РФ есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщила руководительница Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Telegram.

По ее данным, в регионе обошлось без пострадавших.

Все соответствующие службы ликвидируют последствия российского обстрела.

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В ночь на 20 января Россия массированно атаковала города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами.

В Киеве после удара РФ без отопления оказались более 5600 многоэтажек, левый берег без воды. В Днепре возник пожар, повреждены предприятие и многоэтажка, пострадали два человека.

В Одесской области поврежден объект энергетики, в Черноморске дрон попал в многоэтажку. В Ровенской области без света оказались более 10 тысяч человек, повреждены объекты критической инфраструктуры.

