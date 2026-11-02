Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Умани

2 ноября, 10:57
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В Умани поврежден объект критической инфраструктуры (Фото: Управление ГСЧС в Черкасской области)

В Умани поврежден объект критической инфраструктуры (Фото: Управление ГСЧС в Черкасской области)

Утром в понедельник, 2 ноября, войска страны-агрессора России нанесли удар по Умани в Черкасской области, поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки пострадавших нет. На месте удара работают необходимые службы, добавили в ОВА.

1 ноября российские войска нанесли удар по асфальтовому заводу в Умани.

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Ночью Россия применила против Украины 193 ударных БПЛА типа Shahed, 75 из которых — реактивные. ПВО уничтожила 154 дрона, в том числе 58 реактивных, сообщили Воздушные силы. В Одесской области поврежден энергообъект, в Кировоградской — транспортное предприятие. Последствия ночной атаки РФ также фиксируются в Харьковской, Полтавской и других областях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Черкасская область Умань Война России против Украины

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