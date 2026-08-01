В Черниговской области россияне атаковали передвижное отделение Укрпошты, двое сотрудников ранены

В результате атаки водитель получил тяжелые ранения, его удалось спасти (Фото: Ігорм Смілянський via Telegram)

Утром 1 августа россияне атаковали передвижное отделение Укрпошты возле села Пушкари Черниговской области, в результате чего двое его сотрудников получили ранения.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский.

«Во время работы экипаж нашего передвижного отделения был атакован дроном. Начальница отделения Олеся получила легкие ранения, а наш водитель Роман — тяжелые», — написал он в своем Telegram-канале.

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Фото: Игорь Смелянский via Telegram

Гендиректор Укрпошты поблагодарил местных жителей, которые помогли быстро доставить раненых в больницу на своем транспорте, спасая жизнь водителя.

«Роман сейчас восстанавливается после операции и мы желаем ему скорейшего выздоровления. На данный момент его жизни уже угрозы нет», — добавил Смелянский.

8 июля Смилянский сообщил о возобновлении работы отделений Укрпошты в Вишневом и Крюковщине, поврежденных в результате российских обстрелов.