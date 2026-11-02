Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно посылать России четкие сигналы о том, что террор не принесет ей никакой выгоды (Фото: Скриншот видео /Telegram)

Россия готовится нанести массированный удар по Украине , основными целями которого могут стать энергетическая инфраструктура и логистика.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

По его словам, российская сторона может рассчитывать на то, что внимание мира будет приковано к американским выборам, а события в Украине, в частности проблемы с запасами ракет для противовоздушной обороны, останутся вне поля зрения международной общественности.

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Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно посылать России четкие сигналы о том, что террор не принесет ей никакой выгоды.

«Пока будет продолжаться эта война, их нефть будет сжигаться, и они не смогут зарабатывать деньги в мире», — заявил президент.

Страна-агрессор Россия 2 ноября подвергла массовой атаке авиабомбами посёлок Комышуваха в Запорожской области, в результате чего погибли 24 человека.

Зеленский сообщил, что россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Комышувасе, получали гуманитарную помощь именно в школе.

«И это очередное доказательство того, что Россия не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости», — подчеркнул Зеленский.