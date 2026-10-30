Ночью РФ атаковала Украину баллистическими Искандерами, крылатыми ракетами и более чем 110 дронами: ПВО сбила три из четырех Х-59/69

Армия страны-агрессора России в ночь на пятницу, 30 октября, атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 113 ударными БПЛА типа Shahed (83 из которых — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами Пародия.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там подчеркнули, что основными направлениями удара были Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.

По состоянию на 07:30 украинская ПВО сбила или подавила 99 вражеских целей, в частности три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 96 российских беспилотников различных типов.

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В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения РФ в 17 локациях и падение обломков сбитых целей еще в пяти местах.

В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве остаются еще несколько российских дронов.

В ночь на 30 октября российские войска повторно атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, а в городе из-за повреждения энергетической инфраструктуры произошел блэкаут. Энергетики частично восстановили электроснабжение области, однако в Днепре ввели экстренные отключения, остановили метро, трамваи и большинство троллейбусов. Число погибших в результате российского удара по вокзалу 29 октября возросло до 15 человек.

Кроме того, в результате ночной российской атаки на Киев погиб человек: в Днепровском районе из-за падения обломков было частично разрушено одноэтажное здание, где спасатели обнаружили тело погибшего. Также в этом районе повреждены жилой дом и припаркованные автомобили, а в Дарницком районе возникли пожары в нескольких нежилых постройках.

К тому же Российские войска нанесли массированный удар баллистическими и крылатыми ракетами по Кременчугу Полтавской области, под ударом оказалось промышленное предприятие.