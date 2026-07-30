Ночью Россия нанесла удар по сортировочному терминалу Новой почты в Полтаве

Компания сообщила, что сотрудники не пострадали, а сервис работает в штатном режиме (Фото: Нова Пошта / Facebook)

В ночь на 30 июля, во время массированной атаки на Украину, враг попал в сортировочный терминал Новой почты в Полтаве.

Об этом сообщила компания.

По данным Новой почты, сотрудники находились в укрытиях и не пострадали. В настоящее время оцениваются последствия атаки.

Реклама

Спасатели ликвидировали последствия атаки / Фото: ГСЧС Полтавской области / Telegram

Компания сообщила, что компенсирует объявленную стоимость всех поврежденных отправлений и проинформирует клиентов о деталях возмещения. Проверить статус отправления можно в приложении или на сайте компании.

Несмотря на атаку, Новая почта продолжает работать в штатном режиме.

Атака России на Украину 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 74 ракеты и 284 беспилотника — взрывы гремели в ряде регионов. В Киеве из-за падения обломков возникли пожары в двух районах, погиб один человек. В Кривом Роге погибли трое детей и трое взрослых — российские войска попали в дом многодетной семьи. Попадания также зафиксированы в промышленной зоне Новобаварского района Харькова; сообщалось о взрывах в Полтаве, Днепре, Сумах и Виннице.