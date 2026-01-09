Отдавал приказы бить Кинжалами. СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику
Российский полковник Алексей Ямакиди получил новое заочное подозрение (Фото: СБУ/Telegram)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику Алексею Ямакиде — одному из тех, кто отдавал приказы о целенаправленных ракетных ударах по украинской энергетике.
Об этом СБУ проинформировала в пятницу, 9 января.
Алексей Ямакиди является экс-командиром 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.
Служба безопасности задокументировала новые эпизоды российских атак, когда именно Ямакиди приказал применить для ударов по энергообъектам гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 Кинжал.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Алексею Ямакиди о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).
Также в Службе безопасности напомнили, что летом 2025 года этот полковник уже получил подозрение по другим эпизодам обстрелов Украины.
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В сентябре 2025 года Главное управление разведки опубликовало список 13 российских командиров, ответственных за планирование и организацию ракетных ударов по украинским городам.
В ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В Киеве раздавались взрывы, враг бил по столице шахедами, баллистическими и крылатыми ракетами. В шести районах города зафиксированы повреждения, сейчас известно о четырех погибших.
Во время ночной атаки на Киев пострадало посольство Катара в Украине. В здании разбиты окна, повреждены потолок и мебель.
Также в ночь на 9 января россияне атаковали Львовскую область баллистической ракетой. Как установила Служба безопасности, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу Орешник. Применение этого оружия против гражданских объектов в Украине является военным преступлением со стороны России, отметили следователи СБУ.