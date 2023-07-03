Над Украиной за ночь сбили 13 дронов-камикадзе Shahed, еще четыре не достигли целей

3 июля, 07:45
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Россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты запустили по Украине в ночь на понедельник, 3 июля, 17 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Почти все сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне осуществили атаку с юго-восточного направления. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях Украины, уничтожив 13 ударных беспилотников. Остальные дроны не достигли своих целей. По предварительным данным, потерь нет.

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Ночью в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщали о взрывах в Кировоградской и Хмельницкой областях.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины дроны-камикадзе

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