Над Украиной за ночь сбили 13 дронов-камикадзе Shahed, еще четыре не достигли целей 3 июля, 07:45 Россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты запустили по Украине в ночь на понедельник, 3 июля, 17 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Почти все сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне осуществили атаку с юго-восточного направления. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях Украины, уничтожив 13 ударных беспилотников. Остальные дроны не достигли своих целей. По предварительным данным, потерь нет.

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Ночью в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщали о взрывах в Кировоградской и Хмельницкой областях.

