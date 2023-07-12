Над Украиной ночью сбили 11 из 15 Шахедов, запущенных россиянами 12 июля, 08:11 Уничтожение дрона-камикадзе над Киевом, 20 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия атаковала Украину 15 иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 в ночь на среду, 12 июля. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все.



Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали беспилотники северо-восточного направления — из города Курска. Силы ПВО в зонах ответственности воздушных командований Восток и Центр сбили 11 ударных дронов. Это удалось сделать, в частности, благодаря зенитным ракетным подразделениям, истребительной авиации и мобильным огневым группам.

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В ночь на 12 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Власти Киева сообщили об уничтожении всех вражеских целей вблизи столицы. В Черкасской области есть попадание в объект нежилой инфраструктуры, госпитализировали двух человек с ожогами.

