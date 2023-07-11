Над Украиной ночью сбили 26 ударных дронов, запущенных россиянами из Краснодарского края 11 июля, 08:11 Сбитый дрон Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали Украину 28 иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 в ночь на вторник, 11 июля. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали беспилотники с юго-восточного направления — из города в Краснодарском крае Приморско-Ахтарск. Силы ПВО в зоне ответственности воздушных командований Юг и Центр сбили 26 ударных дронов и один разведывательный БПЛА типа Zala.

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Также за минувшие сутки Воздушные силы уничтожили российский вертолет, три ударных беспилотника типа Ланцет и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

В ночь на 11 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. В Киевской городской военной администрации заявили, что сбили все вражеские цели, которые летели на столицу.