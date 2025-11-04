Последствия вражеской атаки на Сумы (Фото: Скриншот из видео Сумского городского совета)

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

«Сегодня утром враг снова нанес удар по нашему городу. По предварительной информации, была осуществлена атака БПЛА типа Молния», — написал он.

В результате взрыва повреждены окна и забор нежилого здания, а также выбито несколько окон в соседнем доме.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В ночь на 4 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате ударов есть погибшая, ранены 11 человек. Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района Днепропетровщины ракетой и беспилотниками.

В результате удара погибла женщина 65 лет, еще восемь человек пострадали, среди них — двое детей.

Кроме этого, Россия также атаковала объекты энергетической и портовой инфраструктуры Одесской области.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 4 ноября армия страны-агрессора атаковала Украину семью ракетами и 130 дронами, зафиксировано попадание на 14 локациях.