Оккупанты нанесли удар по Сумской громаде семью КАБами, пострадали пять человек

Как заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в результате российской бомбардировки пострадали пятеро мирных жителей Сум (Фото: REUTERS/Stringer)

Поздним вечером 26 июля российские оккупанты нанесли удар корректируемыми авиабомбами по территории Сумской громады — по предварительным данным, было применено не менее 7 КАБ.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Как заявил чиновник, в результате бомбардировки пострадали пятеро мирных жителей Сум, однако, по предварительным данным, тяжелораненых среди них нет.

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«В результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт», — подытожил Григоров.

Вечером 20 июля российские войска нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, в том числе дети.

Как заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров , всего пострадали двое взрослых и четверо детей — в больницы доставили 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. Кроме того, россияне уничтожили торговый центр в Сумах , сообщил Григоров.

25 июля в Сумах в результате российской атаки реактивным «Шахедом», произошедшей в ночь на субботу, 25 июля, погибли три человека — водители «Новой почты» в возрасте 43, 53 и 48 лет.

Спасатели при тушении пожара обнаружили тела двоих погибших, еще один мужчина скончался по дороге в больницу , сообщали местные чиновники.