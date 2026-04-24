Российские войска атаковали дронами торговое судно, направлявшееся в Одессу

24 апреля, 08:52
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Беспилотники РФ атаковали судно под флагом Сент-Китс и Невис (Фото: REUTERS / Stringer)

Беспилотники РФ атаковали судно под флагом Сент-Китс и Невис (Фото: REUTERS / Stringer)

Армия страны-агрессора России дронами атаковала торговое судно в Украинском морском коридоре, которое направлялось в Одессу для загрузки зерна. В результате этого на борту возник пожар.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

По их данным, на борту вспыхнул пожар и вышла из строя навигационная система.

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Там отметили, что экипаж самостоятельно ликвидировал возгорание, а для сопровождения судна направили катер. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

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В Администрации морских портов Украины уточнили, что балкер под флагом Сент-Китс и Невис был поражен двумя БПЛА.

В ночь на 24 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Одессы, в результате чего погибли супруги пожилых людей и еще 15 человек получили ранения.

В городе разрушены и повреждены несколько жилых домов, часть жителей эвакуированы, а спасатели помогли более 50 людям, которые находились в состоянии сильного стресса.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Одесса Война России против Украины Дроны Судно Зерно

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