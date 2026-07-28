Россия в третий раз атаковала гражданское судно под флагом Либерии в Черном море

Судно находилось на рейде без экипажа и груза, зафиксировано задымление (Фото: Одесская ОВА / Telegram)

В результате очередной атаки России в акватории Черного моря было поражено гражданское судно под флагом Либерии, находившееся на рейде без экипажа и груза.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер во вторник, 28 июля.

По его словам, это судно ранее уже дважды получало повреждения в результате российских атак. В настоящее время на нем зафиксировано задымление, окончательные последствия атаки уточняются.

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Кипер подчеркнул, что такие удары в очередной раз демонстрируют сознательное пренебрежение Россией нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора.

19 июля Россия нанесла ракетный удар по судну GOLDEN LEO недалеко от Одессы, в результате чего погибли 10 членов экипажа, 26 июля судно затонуло.

С начала месяца российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту Украины. Помимо атаки на GOLDEN LEO, удары по танкеру Gas Lisbon и балкеру Golden Rose вынудили судовладельцев самостоятельно принять решение и приостановить работу с одесскими портами.

22 июля министр аграрной политики Тарас Высоцкий подтвердил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью временно приостановлен заход судов в украинские морские порты. В тот же день глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с остановкой движения по морскому коридору в Черном море.

27 июля в ООН предупредили, что новая волна атак России на черноморские порты и торговые суда создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности: с начала месяца цены на пшеницу выросли на 20%, достигнув самого высокого уровня с марта 2024 года.