Староконстантинов был основной целью: российские оккупанты ночью атаковали Украину 322 дронами, ПВО обезвредила 292 из них — Воздушные силы

5 июля, 10:05
Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 5 июля, атаковали Украину 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 292 дрона, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали БпЛА с 20:00 4 июля с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово. ПВО сбила 157 дронов, еще 135 — локационно потеряны или подавлены РЭБ.

Основным направлением российского удара ночью был город Староконстантинов Хмельницкой области. Воздушные силы добавили, что в результате атаки РФ зафиксировано попадание дронов в четырех локациях, еще на шести — падение сбитых целей или обломков.

Ночью и утром 5 июля в Хмельницкой области раздавались взрывы. Также сообщалось о массированной атаке дронами на Харьковщину — в Чугуеве и Купянске 15 пострадавших, среди них двое детей, и одна погибшая.

На Днепропетровщине ночью ПВО сбила пять БпЛА, повреждены дома.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Староконстантинов Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины атака шахедов шахеды ПВО

Поделиться:

