ПВО ночью обезвредила в Хмельницкой области 42 дрона

В Хмельницкой области обезвредили 42 шахеда ночью 5 июля 2025 года (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Силы противовоздушной обороны Украины во время российской атаки в ночь на субботу, 5 июля, обезвредили в Хмельницкой области 42 российских шахеда, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

Основной целью российского ночного удара был город Староконстантинов.

Тюрин отмечает, что места падения обломков сбитых дронов устанавливаются. Пострадавших нет, информации о повреждениях не поступало.

Ночью и утром 5 июля в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты ночью атаковали Украину 322 дронами. Силы ПВО обезвредили 292 из них. Зафиксировано попадание в четырех локациях. Основной целью ночного удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области, добавили в ВС ВСУ.