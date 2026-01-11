Россияне атаковали скорую помощь в Черниговской области, двое медиков пострадали
Оккупанты атаковали автомобиль скорой, когда он возвращался с вызова (Фото: Олександр Селіверстов via Facebook)
11 января в Семеновке Черниговской области россияне атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова.
Об этом заявил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook.
По его словам, погибших в результате атаки не было, но пострадали двое медицинских работников.
1 января в Херсоне россияне атаковали с дрона автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов. В результате атаки водитель получил ранения, а автомобиль был поврежден.