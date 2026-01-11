Россияне атаковали скорую помощь в Черниговской области, двое медиков пострадали

11 января, 21:30
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Оккупанты атаковали автомобиль скорой, когда он возвращался с вызова (Фото: Олександр Селіверстов via Facebook)

Оккупанты атаковали автомобиль скорой, когда он возвращался с вызова (Фото: Олександр Селіверстов via Facebook)

11 января в Семеновке Черниговской области россияне атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова.

Об этом заявил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook.

По его словам, погибших в результате атаки не было, но пострадали двое медицинских работников.

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1 января в Херсоне россияне атаковали с дрона автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов. В результате атаки водитель получил ранения, а автомобиль был поврежден.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Черниговская область Скорая помощь Война России против Украины российские атаки

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