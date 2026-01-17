Россия атаковала дронами дом в Черниговской области, пострадали женщина и трое полицейских

Россияне повторно ударили по поврежденному дому, когда туда приехали полицейские (Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram)

Днем 17 января россияне атаковали дронами дом в Семеновке Черниговской области , в результате чего пострадали женщина и трое полицейских.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Дом поврежден. На место прилета выехали полицейские. Был повторный удар. Очень коварный. Пострадали четыре человека — 59-летняя гражданская женщина и трое полицейских. Все получают медицинскую помощь в больнице», — отметил он.

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Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram

Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram

Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram

В полиции Черниговской области уточнили, что пострадавшие получили акубаротравмы.

11 января в Семеновке Черниговской области россияне атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. В результате удара пострадали двое медиков.

