Россия атаковала дронами дом в Черниговской области, пострадали женщина и трое полицейских

17 января, 18:16
Google Читайте NV в Google
Россияне повторно ударили по поврежденному дому, когда туда приехали полицейские (Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram)

Россияне повторно ударили по поврежденному дому, когда туда приехали полицейские (Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram)

Днем 17 января россияне атаковали дронами дом в Семеновке Черниговской области, в результате чего пострадали женщина и трое полицейских.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Дом поврежден. На место прилета выехали полицейские. Был повторный удар. Очень коварный. Пострадали четыре человека — 59-летняя гражданская женщина и трое полицейских. Все получают медицинскую помощь в больнице», — отметил он.

Реклама

Поліція Чернігівської області via Telegram
Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram
Поліція Чернігівської області via Telegram
Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram
Поліція Чернігівської області via Telegram
Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram

В полиции Черниговской области уточнили, что пострадавшие получили акубаротравмы.

11 января в Семеновке Черниговской области россияне атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. В результате удара пострадали двое медиков.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Черниговская область Война России против Украины Российские беспилотники Полицейские российские атаки

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies