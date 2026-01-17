Россия атаковала дронами дом в Черниговской области, пострадали женщина и трое полицейских
Россияне повторно ударили по поврежденному дому, когда туда приехали полицейские (Фото: Поліція Чернігівської області via Telegram)
Днем 17 января россияне атаковали дронами дом в Семеновке Черниговской области, в результате чего пострадали женщина и трое полицейских.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Дом поврежден. На место прилета выехали полицейские. Был повторный удар. Очень коварный. Пострадали четыре человека — 59-летняя гражданская женщина и трое полицейских. Все получают медицинскую помощь в больнице», — отметил он.
В полиции Черниговской области уточнили, что пострадавшие получили акубаротравмы.
11 января в Семеновке Черниговской области россияне атаковали автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. В результате удара пострадали двое медиков.