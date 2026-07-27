Зеленский подтвердил поражение нефтяных объектов в российских Ярославской и Ростовской областях, а также в Удмуртии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, подтвердил удары Сил обороны Украины по российским экспортным и нефтяным объектам в Ростовской и Ярославской областях, а также в Удмуртской Республике.

В сообщении президента в социальных сетях говорится, что Силы обороны поразили экспортный терминал примерно в 250 километрах от линии фронта — в Ростовской области. Также «дальнобойные санкции» были применены по нефтяным объектам в Ярославском регионе и Удмуртской Республике, находящимся в 1300 километрах от Украины.

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Зеленский отметил, что подобные удары снижают возможности страны-агрессора финансировать войну в Украине.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали порт в Ростове-на-Дону, где после взрывов было видно задымление.

В российской Удмуртии местные власти сообщили о «самой масштабной атаке» БПЛА за последнее время. Мониторинговые ресурсы писали о попаданиях в районе города Сарапул.

Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате» в общей сложности 276 БПЛА в ночь на 27 июля. О количестве дронов, достигших своих целей, традиционно не сообщается.