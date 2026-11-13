Последствия российского удара по Ровно в ночь на 13 ноября (Фото: Александр Коваль/Telegram)

В ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска ударили беспилотником по многоэтажному дому в Ровно. На месте удара возник пожар. Пострадали по меньшей мере шесть человек, двое из них — дети.

Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

По его словам, возгорание произошло в двух квартирах.

«Ремонтные работы в доме, в частности установку окон, планируем начать уже утром», — отметил Коваль.

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Фото: Александр Коваль/Telegram

Фото: Александр Коваль/Telegram

21 октября сообщалось, что российские войска атаковали объект торговой сети Metro в Ровно. Никто из сотрудников и клиентов не пострадал. Гипермаркет временно приостановил работу.

20 октября в Ровно российский беспилотник атаковал кладбище, где похоронены погибшие военные. В результате удара повреждено более 10 могил.