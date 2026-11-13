Российский БПЛА попал в многоэтажку в Ровно: возник пожар, шестеро пострадавших, двое из них — дети
Последствия российского удара по Ровно в ночь на 13 ноября (Фото: Александр Коваль/Telegram)
В ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска ударили беспилотником по многоэтажному дому в Ровно. На месте удара возник пожар. Пострадали по меньшей мере шесть человек, двое из них — дети.
Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.
По его словам, возгорание произошло в двух квартирах.
«Ремонтные работы в доме, в частности установку окон, планируем начать уже утром», — отметил Коваль.
21 октября сообщалось, что российские войска атаковали объект торговой сети Metro в Ровно. Никто из сотрудников и клиентов не пострадал. Гипермаркет временно приостановил работу.
20 октября в Ровно российский беспилотник атаковал кладбище, где похоронены погибшие военные. В результате удара повреждено более 10 могил.