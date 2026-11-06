РФ нанесла удар по Ровненской области: погиб мужчина
6 ноября россияне атаковали Ровненскую область (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупационные войска в пятницу, 6 ноября, атаковали Ровненскую область. В результате удара погиб мужчина.
Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.
Он отметил, что это произошло в одном из сёл Сарненского района.
Кроме того, по предварительной информации, были повреждены дом и грузовик. На месте происшествия работают представители соответствующих служб.
Ранее российские оккупанты атаковали Ровненскую область 4 ноября.
«К сожалению, избежать повреждения гражданской инфраструктуры не удалось. В частности, был частично разрушен жилой дом. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Женщина получила ранения ноги и руки. Ее госпитализировали», — сообщил тогда Коваль.
3 ноября Россия нанесла удар по одной из подстанций НЭК Укрэнерго в Ровненской области.
В результате ударов РФ 22 и 23 октября часть Ровенской области осталась без электричества. Под прицелом также оказались жилой сектор и бизнес. Один из небольших населенных пунктов на севере Ровенской области подвергся семи атакам подряд. Обошлось без жертв.