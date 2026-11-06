РФ нанесла удар по Ровненской области: погиб мужчина

Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

Он отметил, что это произошло в одном из сёл Сарненского района.

Кроме того, по предварительной информации, были повреждены дом и грузовик. На месте происшествия работают представители соответствующих служб.

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Ранее российские оккупанты атаковали Ровненскую область 4 ноября.

«К сожалению, избежать повреждения гражданской инфраструктуры не удалось. В частности, был частично разрушен жилой дом. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Женщина получила ранения ноги и руки. Ее госпитализировали», — сообщил тогда Коваль.

3 ноября Россия нанесла удар по одной из подстанций НЭК Укрэнерго в Ровненской области.

В результате ударов РФ 22 и 23 октября часть Ровенской области осталась без электричества. Под прицелом также оказались жилой сектор и бизнес. Один из небольших населенных пунктов на севере Ровенской области подвергся семи атакам подряд. Обошлось без жертв.