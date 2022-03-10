Атака на роддом в Мариуполе ужасает. Это бессмысленное насилие должно прекратиться — генсек ООН 10 марта, 05:48 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ужасающим авиаудар российских оккупантов по роддому в Мариуполе.

«Нападение на больницу в украинском Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения, ужасает. Гражданские платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие сейчас же», — написал он в Twitter.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате последнего авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

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