Атака на роддом в Мариуполе ужасает. Это бессмысленное насилие должно прекратиться — генсек ООН

10 марта, 05:48
Цей матеріал також доступний українською
Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ужасающим авиаудар российских оккупантов по роддому в Мариуполе.

«Нападение на больницу в украинском Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения, ужасает. Гражданские платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие сейчас же», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/antonioguterres/status/1501664687888470026

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате последнего авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

Читайте также:
Хроника 14-го дня войны. Кулеба прибыл в Анталию для переговоров с Лавровым, в Мариуполе заявили о 1300 погибших
Редактор: Татьяна Литвинчук

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь ООН Антонио Гутерриш Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ