Утром 15 июля российский город Воронеж был атакован беспилотниками. В частности, разрушения были зафиксированы в центре.

В частности, обломки беспилотников упали на жилую пятиэтажку в нескольких сотнях метров от здания правительства Воронежской области и на многоэтажный дом в Коминтерновском районе Воронежа.

Российское издание Агентство заявляет, что по числу пострадавших эта атака стала самой серьезной для города с начала полномасштабной войны России против Украины.

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области объявили в 02:29. В 04:59 губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в пригородах Воронежа и одном из районов области было сбито несколько дронов. Минобороны странны агрессора отчиталось об уничтожении 12 беспилотников над областью.

По информации местных властей, дрон упал на дом № 40 по улице Плехановской. Место падения обломков дрона находится в 760 метрах от здания правительства области. Рядом также находятся здание факультета информационных технологий и компьютерной безопасности Воронежского технического университета, Театр оперы и балета, Театр драмы, а также другие театры и музеи.

Марионетки Кремля заявляют, что в результате атаки дронов «пострадали 15 человек».

Журналисты отмечают, что до этого Воронеж не подвергался воздушным атакам с таким количеством пострадавших.

20 июня в российском Воронеже прогремели взрывы. Россияне тогда сообщили об атаке беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.