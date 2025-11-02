Генштаб подтвердил поражение Силами обороны российского нефтетерминала в Туапсе

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 1 ноября Силы обороны поразили инфраструктуру Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

В сообщении говорится, что, предварительно, была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе. Как отметили в Генштабе, этот терминал является одним из крупнейших в России.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении.

РН-Туапсинский НПЗ — это нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит российской компании Роснефть и расположен в городе Туапсе на побережье Черного моря.

Ранее 2 ноября источники NV сообщили, что беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала российского порта Туапсе.

Было зафиксировано пять попаданий. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Также повреждены портовые здания.

Telegram-канал Крымский ветер писал, что после атаки БпЛА в ночь на 2 ноября в Туапсе вспыхнули причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов.

По данным мониторинговой группы, в порту, вероятно, также был поражен либерийский танкер, который находится в порту Туапсе с 28 октября, периодически включает и выключает транспондер и перемещается по акватории. Он может быть частью теневого флота России, отметили аналитики.