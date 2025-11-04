После удара СБУ по портовому терминалу и танкеру в российском Туапсе спутник зафиксировал разлив нефти в Черное море
В Черном море произошел разлив нефти после удара СБУ по портовому терминалу в Туапсе (Фото: Planet Labs)
Спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в российском Туапсе после того, как туда попали дроны СБУ.
Об этом пишет BBC.
Так, спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на расстоянии примерно 3,6 км от нефтяного терминала.
Других деталей не сообщается.
Ранее спутниковые снимки Airbus зафиксировали как минимум два прямых попадания в трубопровод нефтеналивного терминала в порту города Туапсе. Кроме того, в результате удара также был поврежден танкер, который в момент атаки находился у причала.
2 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 1 ноября Силы обороны поразили инфраструктуру Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Предварительно, была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе.
До этого источники NV сообщали, что беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала российского порта Туапсе. Было зафиксировано пять попаданий.
В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Также повреждены портовые здания.
Также Telegram-канал Крымский ветер писал, что после атаки БпЛА в ночь на 2 ноября в Туапсе вспыхнули причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов.
По данным мониторинговой группы, в порту, вероятно, был поражен либерийский танкер, находящийся в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь по акватории. Он может быть частью теневого флота России, отметили аналитики.