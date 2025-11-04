После удара СБУ по портовому терминалу и танкеру в российском Туапсе спутник зафиксировал разлив нефти в Черное море

В Черном море произошел разлив нефти после удара СБУ по портовому терминалу в Туапсе (Фото: Planet Labs)

Спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на несколько километров вблизи портового терминала в российском Туапсе после того, как туда попали дроны СБУ.

Об этом пишет BBC.

Так, спутниковые снимки зафиксировали разлив нефти на расстоянии примерно 3,6 км от нефтяного терминала.

Фото: BBC

Других деталей не сообщается.

Ранее спутниковые снимки Airbus зафиксировали как минимум два прямых попадания в трубопровод нефтеналивного терминала в порту города Туапсе. Кроме того, в результате удара также был поврежден танкер, который в момент атаки находился у причала.

Реклама

2 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 1 ноября Силы обороны поразили инфраструктуру Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Предварительно, была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе.

До этого источники NV сообщали, что беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала российского порта Туапсе. Было зафиксировано пять попаданий.

В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Также повреждены портовые здания.

Также Telegram-канал Крымский ветер писал, что после атаки БпЛА в ночь на 2 ноября в Туапсе вспыхнули причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов.

По данным мониторинговой группы, в порту, вероятно, был поражен либерийский танкер, находящийся в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь по акватории. Он может быть частью теневого флота России, отметили аналитики.