Россия впервые ударила КАБами по Павлограду: двое погибших, среди 15 раненых — годовалый ребенок
Многоэтажный дом в Павлограде после атаки КАБами 20 июля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)
Войска страны-агрессора России в понедельник, 20 июля, нанесли удар по городу Павлоград в Днепропетровской области, погибли два человека, сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Обновлено в 12:58. В Павлограде уже 15 раненых в результате атаки россиян, 10 человек находятся в больницах, сообщает ОВА.
Пострадали 13 человек, в том числе годовалая девочка. 11 раненых были госпитализированы, в том числе 13-летний ребенок.
ГСЧС сообщила, что в результате атаки в Павлограде поврежден многоэтажный дом, в нескольких квартирах возникли пожары. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что россияне сбросили на Павлоград управляемые авиабомбы.
«До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы были угрозой для прифронтовых громад Синельниковского района. Павлоград жил под ударами ракет и шахедов, но с КАБами не сталкивался. Теперь враг модернизирует эти бомбы и бьет ими на большую глубину. К сожалению, для Павлограда это новая реальность», — написал он в Telegram.
Ночью россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БПЛА. ПВО сбила 81 дрон.