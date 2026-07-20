Многоэтажный дом в Павлограде после атаки КАБами 20 июля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

Войска страны-агрессора России в понедельник, 20 июля, нанесли удар по городу Павлоград в Днепропетровской области, погибли два человека, сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Обновлено в 12:58. В Павлограде уже 15 раненых в результате атаки россиян, 10 человек находятся в больницах, сообщает ОВА.

Пострадали 13 человек, в том числе годовалая девочка. 11 раненых были госпитализированы, в том числе 13-летний ребенок.

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Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

ГСЧС сообщила, что в результате атаки в Павлограде поврежден многоэтажный дом, в нескольких квартирах возникли пожары. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей.

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что россияне сбросили на Павлоград управляемые авиабомбы.

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

«До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы были угрозой для прифронтовых громад Синельниковского района. Павлоград жил под ударами ракет и шахедов, но с КАБами не сталкивался. Теперь враг модернизирует эти бомбы и бьет ими на большую глубину. К сожалению, для Павлограда это новая реальность», — написал он в Telegram.

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Ночью россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 94 ударными БПЛА. ПВО сбила 81 дрон.