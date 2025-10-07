Россияне утром ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, погиб мужчина

Армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на территорию остановки (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Утром во вторник, 7 октября, войска страны-агрессора России ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне .

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, около 6:30 армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на территорию остановки общественного транспорта.

В результате атаки на месте погиб 65-летний мужчина, еще один 70-летний местный житель получил ранения и был госпитализирован.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин уточнил, что россияне ударили по остановке в Днепровском районе Херсона.