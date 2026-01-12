Ночной удар РФ по Одессе: повреждены дома и объекты энергетики, один из районов частично без света

В Одессе повреждены частные дома в результате российской атаки ночью 12 января 2026 года (Фото: Сергей Лысак / Telegram)

Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 12 января, нанесли удар по Одессе , в результате чего в городе повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение, специалисты работают над восстановлением.

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Обновлено в 09:10. Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадали два человека. Повреждены объекты энергетики и административное здание.

Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено, работы продолжаются.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

На месте обстрела в Одессе развернут оперативный штаб и пункт обогрева.

Ночью 12 января Лысак сообщал, что в Одессе пострадали два человека. В результате атаки РФ был разрушен один частный дом, еще четыре — повреждены.

Также ночью Россия атаковала шахедами, в частности Житомирскую область и Киев, в столице возник пожар в нежилом здании.