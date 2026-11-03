Войска РФ ударили по торговому центру в Одессе, возник пожар

Вечером вторника, 3 ноября, российские войска нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе. На месте атаки возник пожар.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, информации о раненых не поступало.

2 ноября сообщалось, что в результате российской атаки на Одессу пострадали четыре человека. Ударом были повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

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Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину :

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ;

289 ударными БПЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда — временно оккупированная АР Крым.

Силы ПВО сбили/подавили 309 целей: три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон, около 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К и 257 БПЛА, из них 89 — реактивные.