Вечером в субботу, 8 ноября, российские войска атаковали Одессу . В результате удара была повреждена городская инфраструктура. Погиб один человек.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг снова атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким», — написал он.

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3 ноября сообщалось, что войска РФ нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе. На месте атаки возник пожар.

2 ноября сообщалось, что в результате российской атаки на Одессу пострадали четыре человека. Ударом были повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.