Российский беспилотник с иностранными компонентами на выставке в Киеве, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 28 июня, атаковали Украину 23 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 22 из них были обезврежены, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запускали дроны из Приморско-Ахтарска (РФ) и из Крыма. Основным направлением удара была Одесская область.

Противовоздушная оборона сбила на юге Украины 21 дрон, еще один был локационно потерян или подавлен средствами РЭБ.

В результате атаки РФ фиксируется попадание шахеда в одной локации в Одессе, а также падение обломков беспилотников в восьми локациях.

Ранее 28 июня сообщалось, что в Одессе ночью российский дрон попал в 21-этажку, начался пожар между седьмым и девятым этажами. Погибли два человека, еще девять — получили ранения, среди них — дети трех и семи лет.