Последствия российской атаки шахедами на железнодорожную инфраструктуру 2 октября 2025 года (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 2 октября, нанесли массированный удар дронами по депо Укрзализныци в Одессе, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки пострадал машинист поезда, он получил осколочные ранения.

Кроме Одессы, оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере Украины, в частности, в Конотопе Сумской области. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны обстрелов, сейчас контактная сеть заживлена и поезда продолжают движение.

Кулеба добавил, что из-за атаки некоторые рейсы Черниговского и Сумского направлений курсируют с задержкой.

Ночью в Одессе раздавались взрывы, мэр города Геннадий Труханов сообщал об атаке БПЛА. Воздушная тревога звучала также в других регионах. В частности, россияне ударили по Буче в Киевской области.