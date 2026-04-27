В ночь на понедельник, 27 апреля, российские оккупанты массированно атаковали Одессу ударными БПЛА . В результате удара повреждены жилые дома, гостиница, объекты в центре города. На местах ударов возникли локальные пожары. По меньшей мере 10 человек пострадали.

09:10 Россия нанесла удар по портам Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора

Об этом сообщила утром 27 апреля Администрация морских портов Украины (АМПУ).

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«Порты Большой Одессы снова под ежедневными атаками врага», — говорится в заявлении АМПУ. Там уточнили, что этой ночью в результате российских ударов был поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, также возникли локальные пожары. Их уже ликвидировали.

Большая Одесса — название Одесской агломерации с центром в городе Одесса, простирающейся вдоль Черного моря на 120 км. Состоит из городов Одесса, Черноморск, Теплодар, Южное, Беляевка.

Также во время движения по украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно RAMCO (под флагом Науру). Судно получило незначительные повреждения, экипаж ликвидировал возгорание на борту. По предварительным данным, пострадавших нет.

08:36 Количество пострадавших в Одессе возросло до 11, пожары вспыхнули в многоэтажке, гостинице, дачных домах, горели сооружения фуникулера и автомобили — ГСЧС

Спасатели сообщили, что среди 11 человек двое детей.

«Из-за попадания в многоэтажку разрушены квартиры, возник пожар. Также поврежден частный дом и квартира на 15-м этаже. Возникло возгорание гостиницы, автомобилей, грузовиков и дачных домов. Огонь охватил недействующий магазин и сооружения одесского фуникулера», — уточнили в ГСЧС.

Сейчас все пожары ликвидированы. Под ударом были жилой сектор и гражданская инфраструктура Одессы.

07:10 В Одессе повреждения в трех районах, пострадали объекты в центре города, отель, жилые дома, 10 пострадавших — ОГА

По уточненным данным, пострадавших в Одессе 10, среди них двое детей — это количество людей, которые обратились за медицинской помощью.

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Такие данные по состоянию на утро 27 апреля обнародовал глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

«Ночь была чрезвычайно тяжелой. Враг совершил массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы», — подытожил он ночную атаку.

По словам Лыско, последствия атаки зафиксированы в трех районах:

В Приморском районе — больше всего повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.

В Хаджибейском и Киевском районах россияне попали в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства.

Лысак также обнародовал фото последствий атаки.

02:45. Количество пострадавших в Одессе в результате атаки РФ возросло до 13, сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

02:35. По меньшей мере девять человек пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе, сообщил Олег Кипер.

В нескольких районах города зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности двух жилых домов, гостиницы, складских помещений и автомобилей.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер

«К сожалению, есть информация о пострадавших. В черте города также зафиксировано падение обломков БПЛА», — отметил он.

До этого глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что город находится под массированной атакой россиян.

В ночь на 26 апреля россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара повреждены складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау.

24 апреля российские оккупанты нанесли удар по Одессе, атаковав жилые дома. Два человека погибли.