Россия ударила шахедом по 21-этажному дому в Одессе, 28 июня 2025 года (Фото: Одесская областная прокуратура)

В Одессе в результате российского ночного удара шахедами по 21-этажному дому количество пострадавших увеличилось до 14, двое погибших, сообщил в субботу, 28 июня, глава областной военной администрации Олег Кипер.

Трое из пострадавших — дети. На стационарном лечении остаются шестеро раненых, из них трое (среди которых один ребенок) — в тяжелом состоянии.

В то же время Одесская областная прокуратура сообщила о 17 раненых в городе, среди них — трое мальчиков трех, семи и 14 лет.

Оккупанты применили более 20 дронов. Повреждены 21-этажный дом, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание нерабочей АЗС и автомобили.

Фото: Одесская областная прокуратура

Ранее 28 июня Национальная полиция сообщала о девяти раненых и двух погибших в Одессе.

Российские оккупанты ночью атаковали 21-этажный дом в Одессе шахедом. ГСЧС сообщила, что в результате попадания возник пожар между седьмым и девятым этажами. Погибли супруги.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ ночью запустила 23 БпЛА, 22 из них были обезврежены.