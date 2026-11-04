Пожар в торговом центре в Одессе, 4 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

В Одесской области целями российской атаки в ночь на среду, 4 ноября, стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В регионе зафиксированы попадания в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилой сектор.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели уже ликвидировали пожар, возникший в торговом центре в Одессе. ГСЧС не допустила распространения огня на большую площадь.

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Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Также в Одессе были повреждены частные дома и автомобиль, обошлось без пострадавших, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Всего за ночь войска РФ атаковали Украину 310 дронами, силы ПВО обезвредили 272 БПЛА.