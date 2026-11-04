Пожар в ТЦ и попадание в энергообъект: последствия ночной атаки российских БПЛА на Одессу и область — фото

4 ноября, 10:10
Google Читайте NV в Google
Пожар в торговом центре в Одессе, 4 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Пожар в торговом центре в Одессе, 4 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

В Одесской области целями российской атаки в ночь на среду, 4 ноября, стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В регионе зафиксированы попадания в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилой сектор.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели уже ликвидировали пожар, возникший в торговом центре в Одессе. ГСЧС не допустила распространения огня на большую площадь.

Реклама

Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области
Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области
Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Также в Одессе были повреждены частные дома и автомобиль, обошлось без пострадавших, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области
Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Всего за ночь войска РФ атаковали Украину 310 дронами, силы ПВО обезвредили 272 БПЛА.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесская область Одесса Война России против Украины атака дронами

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies