Россия ночью атаковала ударными дронами объекты энергетики в Одесской области, вспыхнул пожар

В Одесской области в результате российского обстрела возник пожар на промышленном объекте (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

В ночь на пятницу, 31 октября, российская армия атаковала ударными дронами объекты энергетической инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

По его данным, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Реклама

Кипер отметил, что информация о погибших или пострадавших не поступала.

Воздушные силы ВСУ заявили, что армия РФ ночью атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила ракету и 107 дронов.

30 октября российские войска совершили третью комбинированную атаку на энергетику Украины с начала месяца. В результате обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в разных регионах.