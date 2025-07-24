Тело достали из-под завалов. В результате ночной атаки дронов на Одессу погиб 32-летний мужчина
Последствия российской атаки в Одессе, 24 июля 2025 года (Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА)
В результате российской дроновой атаки по Одессе в ночь на 24 июля погиб 32-летний мужчина.
Его тело деблокировали спасатели из-под завалов, сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.
Сейчас продолжаются работы по демонтажу элементов разрушенного дома. Спасательные службы продолжают работать на месте удара.
В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы, Россия массированно атаковала дронами исторический центр города.
В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников по центральной части Одессы горел известный рынок Привоз, который серьезно пострадал из-за удара.
Во время атаки в Одессе был поврежден Воронцовский дворец, также разрушена жилая девятиэтажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов.
В Воздушных силах сообщали, что в ночь на 24 июля россияне атаковали Украину 107 средствами воздушного нападения: 4 крылатыми ракетами Искандер-К и 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.
Атакованы Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Черкасская и Запорожская области.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30 противовоздушная оборона обезвредила одну крылатую ракету Искандер-К и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 13 БПЛА и 3-х ракет в 11 локациях и падение обломков на 6 локациях.