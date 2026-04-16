Последствия российской массированной атаки на Одессу ночью 16 апреля 2026 года (Фото: ГСЧС)

В Одессе в результате российской атаки ракетами и дронами ночью в четверг, 16 апреля, погибли девять человек, еще 23 — получили ранения.

10:01. Подтверждена гибель девяти человек, еще 23 человека пострадали, сообщает ОВА. Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий.

09:27 В Одессе сегодня объявили день траура из-за атаки России, в результате которой погибли восемь человек, сообщила пресс-служба горсовета.

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08:23. В Одессе уже восемь погибших и 16 раненых, сообщает ГВА. По данным областной администрации, в городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.

Фото: Олег Кипер / Telegram

Обновлено в 07:44. Количество погибших от ночной российской атаки возросло до семи, сообщил Лысак.

Глава ГВА Сергей Лысак рассказал, что город ночью пережил несколько волн атак. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Коммунальные службы работают на местах обстрелов, развернут оперативный штаб, добавил Лысак.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Вечером 15 апреля российские оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом в Одессе. Погиб мужчина в возрасте около 60 лет, шесть человек пострадали. Были повреждены квартиры на нескольких этажах — с пятого по седьмой.

Ночью 16 апреля Россия атаковала Украину шахедами и ракетами, в ряде регионов раздавались взрывы. В Киеве в результате атаки пятеро погибших и 21 пострадавший.

Также сообщалось о попадании в Харькове, есть раненые.