Армия РФ атаковала Одесскую область: пострадал 65-летний мужчина, повреждены дома и инфраструктура

Последствия российских ударов по Одесской области, июль 2026 года (Фото: ГСЧС в Одесской области)

В результате российского удара по Одесской области пострадал 65-летний мужчина. Также зафиксированы повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом в субботу, 25 июля, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в одном из населенных пунктов района поврежден частный жилой дом, а также около десяти домов поблизости. Кроме того, разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.

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Предварительно известно об одном пострадавшем — 65-летнему мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах работают экстренные и коммунальные службы. Окончательная информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших в настоящее время уточняется.

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24 июля россияне нанесли массированный удар ракетами и дронами по Одесской области, в результате чего пострадали женщина и четырехлетний ребенок.

В ночь на 25 июля войска страны-агрессора России атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БПЛА типов Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия, сообщили Воздушные силы ВСУ.