Россияне ночью ударили по порту в Одесской области: повреждено оборудование, транспорт и гражданское судно — фото

26 апреля, 09:31
Российские войска ночью атаковали порт в Одесской области (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Российские войска ночью атаковали порт в Одесской области (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Российские войска в ночь на воскресенье, 26 апреля, атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара повреждены складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, также повреждены административные здания, грузовой транспорт и судно под флагом Палау, которое на момент атаки находилось в порту под погрузкой. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В ГСЧС сообщили, что под ударом россиян были портовая инфраструктура, промышленные объекты и жилые дома. Пострадал один человек.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Из-за атаки возникло несколько очагов возгорания, в частности, на территории порта.

Повреждены остекление окон в многоэтажке и частные автомобили.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

24 апреля российские оккупанты нанесли удар по Одессе, атаковав жилые дома. Два человека погибли.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Одесская область Порт Война России против Украины Обстрел Одесса

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