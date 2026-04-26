Россияне ночью ударили по порту в Одесской области: повреждено оборудование, транспорт и гражданское судно — фото
Российские войска ночью атаковали порт в Одесской области (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)
Российские войска в ночь на воскресенье, 26 апреля, атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара повреждены складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, также повреждены административные здания, грузовой транспорт и судно под флагом Палау, которое на момент атаки находилось в порту под погрузкой. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ГСЧС сообщили, что под ударом россиян были портовая инфраструктура, промышленные объекты и жилые дома. Пострадал один человек.
Из-за атаки возникло несколько очагов возгорания, в частности, на территории порта.
Повреждены остекление окон в многоэтажке и частные автомобили.
24 апреля российские оккупанты нанесли удар по Одессе, атаковав жилые дома. Два человека погибли.