Российские войска в ночь на воскресенье, 26 апреля, атаковали портовую инфраструктуру Одесской области . В результате удара повреждены складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, также повреждены административные здания, грузовой транспорт и судно под флагом Палау, которое на момент атаки находилось в порту под погрузкой. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В ГСЧС сообщили, что под ударом россиян были портовая инфраструктура, промышленные объекты и жилые дома. Пострадал один человек.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Из-за атаки возникло несколько очагов возгорания, в частности, на территории порта.

Повреждены остекление окон в многоэтажке и частные автомобили.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

24 апреля российские оккупанты нанесли удар по Одессе, атаковав жилые дома. Два человека погибли.