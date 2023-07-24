В Одесской области в результате ночной атаки пострадали семь человек, один — в реанимации 24 июля, 13:14 Последствия российской атаки на Одесскую область 24 июля (Фото:Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

В Одесской области в результате российской атаки дронами в ночь на понедельник, 24 июля, пострадали семь человек.



Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте атаки на портовую инфраструктуру, еще пятерых — госпитализировали.

«Один из них в тяжелом состоянии в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести», — рассказал Кипер.

Видео дня

У остальных трех человек легкие осколочные ранения и ушибы. Они не нуждаются в госпитализации и будут лечиться амбулаторно.

В ночь на 24 июля россияне атаковали портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили три беспилотника, но есть попадания. Разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений был пожар. Ранее власти сообщали о шести пострадавших.

Атаки России на юг Украины

В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждены 25 объектов исторической важности.