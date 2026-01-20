В Одесской области в результате атаки РФ поврежден энергообъект, в Черноморске дрон попал в многоэтажку
Последствия удара РФ по Черниговской области (Фото: ГСЧС Украины)
Утром во вторник, 20 января, российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
В Черноморске зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информации о пострадавших пока нет.
В Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На местах событий работают экстренные и коммунальные службы, заверил Кипер.
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