В Одесской области в результате атаки РФ поврежден энергообъект, в Черноморске дрон попал в многоэтажку

20 января, 09:03
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Последствия удара РФ по Черниговской области (Фото: ГСЧС Украины)

Последствия удара РФ по Черниговской области (Фото: ГСЧС Украины)

Утром во вторник, 20 января, российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

В Черноморске зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информации о пострадавших пока нет.

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В Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах событий работают экстренные и коммунальные службы, заверил Кипер.

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Ночью Россия массированно атаковала города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой были Киев, Запорожье, Днепр, Ровно и Винницкая область.

В Киеве после удара РФ без отопления оказались более 5600 многоэтажек, левый берег без воды.

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесская область Черноморск Война России против Украины атака шахедов Одесса

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