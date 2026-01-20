В Одесской области в результате атаки РФ поврежден энергообъект, в Черноморске дрон попал в многоэтажку

Утром во вторник, 20 января, российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

В Черноморске зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информации о пострадавших пока нет.

Реклама

В Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах событий работают экстренные и коммунальные службы, заверил Кипер.

Ночью Россия массированно атаковала города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Под атакой были Киев, Запорожье, Днепр, Ровно и Винницкая область.

В Киеве после удара РФ без отопления оказались более 5600 многоэтажек, левый берег без воды.

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме.