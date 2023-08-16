В яблочко. Появилось видео с моментом уничтожения российского дрона в Одесской области 16 августа, 16:49 Сбитый российский дрон (Фото:Скриншот видео МВД Украины / Telegram)

Министерство внутренних дел Украины показало, как пограничники сбили российский дрон во время атаки 16 августа на Одесскую область.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие пытаются сбить дрон. Какое-то время он продолжает движение, однако затем падает.

Российские оккупанты в ночь на среду, 16 августа, дважды ударили по Одесской области беспилотниками, атаковав портовую и зерновую инфраструктуру.

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Ночью Россия запустила по Украине группу иранских дронов-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

В Силах обороны юга рассказали, что оккупанты совершили атаку несколькими волнами. Сначала удар направили по Николаевской области, где все дроны сбила ПВО, а позже — два мощных удара по югу Одесской области.



В течение июле россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в том числе портовая инфраструктура и зерновые терминалы.