Российские оккупанты атаковали портовое предприятие в Одесской области, загорелся утеплитель

В субботу, 10 января, армия страны-агрессора России нанесла удар по промышленной инфраструктуре Одесского района, в результате которого известно о возгорании утеплителя.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе», — написал он.

По его словам, на территории одного из портовых предприятий был поврежден пустой резервуар, а также произошло возгорание утеплителя.

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В то же время информации о погибших или раненых нет, добавил он.

Кипер отметил, что на месте работают экстренные и профильные службы, а масштабы последствий атаки пока уточняются.

Россия вечером 8 января атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесской области, нанеся удар по морскому порту в Одесском районе. В результате атаки был поврежден пустой резервуар для хранения масла, обошлось без пожара.