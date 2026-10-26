В Одесской области россияне атаковали промышленное предприятие

В ночь на 26 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Одесской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Отмечается, что ночью россияне несколько раз атаковали частное промышленное предприятие и гаражный кооператив. Возникли масштабные пожары.

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На местах попадания идет ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.

Фото: Одесская ОВА / Telegram

Фото: Одесская ОВА / Telegram

Фото: Одесская ОВА / Telegram

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов, а также 140 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силы ПВО обезвредили 112 БПЛА и три ракеты.

В Запорожье в результате ночного удара четверо раненых. Поврежден отель, частные дома, автобусы

В Харьковской области пострадали два человека в результате российской атаки.

18 октября россияне атаковали многоэтажный дом в густонаселенном районе Одессы. В результате попадания возник пожар на крыше здания, повреждены квартиры на верхнем этаже, пострадала 13-летняя девочка.