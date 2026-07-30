Россия в пятый раз ударила по терминалу Нової пошти в Днепре

Вечером 30 июля российские войска атаковали логистический терминал компании Нова пошта в Днепровском районе. В результате удара на объекте возник пожар. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, это уже пятая атака РФ на терминал в этом районе. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал — этому способствовали протоколы безопасности компании.

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«Россия в очередной раз наносит удар по компании, которая доставляет людям книги, одежду и предметы быта, обеспечивает рабочие места, платит налоги и поддерживает экономику», — отметил Лукашук.

Также российские военные нанесли удар по административному зданию одного из предприятий пищевой промышленности.

Нова пошта сообщила, что 30 июля во время массированной атаки на Украину враг попал в сортировочный терминал компании в Полтаве. Там отметили, что компенсируют объявленную стоимость всех поврежденных отправлений и сообщат клиентам подробности возмещения.

6 июля в результате российского обстрела в Днепре был поврежден сортировочный терминал Нової пошти ( ДАО).