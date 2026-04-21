Россияне ударили по Новониколаевке в Запорожской области: пострадали семь человек, частично разрушен Дом культуры

Российские оккупанты во вторник, 21 апреля, нанесли шесть ударов по поселку Новониколаевка Запорожской области, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

По его словам, три женщины и четыре мужчины получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Федоров отметил, что в результате российской атаки частично разрушен Дом культуры, общежитие и здание Новониколаевского поселкового совета. Кроме этого, повреждения получили продуктовый магазин и дома жителей.

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«Каждый циничный удар врага — это его сознательный выбор. Россия — страна-террорист, для которой человеческая жизнь не имеет никакой ценности!» — подчеркнул глава ОВА.

Фото: Иван Федоров / Telegram

Фото: Иван Федоров / Telegram

Фото: Иван Федоров / Telegram

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в ночь на 21 апреля россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 143 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Оккупанты ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Сумах. Было зафиксировано по меньшей мере пять попаданий, предварительно известно о шести травмированных, среди них — 17-летний ребенок.