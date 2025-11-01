Россия ночью атаковала шахедами Черниговскую область, есть попадания в двух городах, возникли пожары — фото
Последствия попаданий российских шахедов в Черниговской области, 1 ноября 2025 года (Фото: ГСЧС Черниговской области)
В Черниговской области в результате российской ночной атаки шахедами фиксируют попадания в городах Корюковка и Новгород-Северский, сообщает руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус в субботу, 1 ноября.
В Корюковке семь российских дронов попали на территории сельскохозяйственного предприятия, загорелся ангар. Также в городе поврежден объект критической инфраструктуры и жилой дом, ранения получила 66-летняя женщина.
В Новгород-Северском российские войска ударили по центру города. По данным ОВА, повреждены админздания, магазины, аптека и кафе.
Всего за минувшие сутки войска РФ совершили 23 обстрела Черниговской области, зафиксировано 53 взрыва, добавил Чаус.
Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов.
В Полтавской области в результате атаки возник пожар на газодобывающем объекте.