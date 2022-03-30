Удар оккупантов по Николаевской ОГА: из-под завалов достали тела 14 погибших, один пострадавший умер в больнице 30 марта, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Центральная часть здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек.

Война России против Украины — главные события 30 марта

По данным спасателей, по состоянию на 12:30 30 марта из-под завалов разрушенного здания достали тела 14 погибших, один из пострадавших умер в реанимационном отделении больницы.

Видео дня

Поисково-спасательные работы продолжаются.

29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Слушайте подкаст на эту тему

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 33 пострадавших, 18 человек были спасены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.