Удар оккупантов по Николаевской ОГА: из-под завалов достали тела 14 погибших, один пострадавший умер в больнице

30 марта, 14:39
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Центральная часть здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

Центральная часть здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек.

Война России против Украины — главные события 30 марта

По данным спасателей, по состоянию на 12:30 30 марта из-под завалов разрушенного здания достали тела 14 погибших, один из пострадавших умер в реанимационном отделении больницы.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

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29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

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Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

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Ранее сообщалось о 12 погибших и 33 пострадавших, 18 человек были спасены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины

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