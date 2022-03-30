Удар оккупантов по Николаевской ОГА: из-под завалов достали тела 14 погибших, один пострадавший умер в больнице
Центральная часть здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)
Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 15 человек.
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По данным спасателей, по состоянию на 12:30 30 марта из-под завалов разрушенного здания достали тела 14 погибших, один из пострадавших умер в реанимационном отделении больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 33 пострадавших, 18 человек были спасены.
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