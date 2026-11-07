Россия трижды за ночь атаковала объект Нафтогаза в центре Украины, там вспыхнул масштабный пожар

В ночь на субботу, 7 ноября, российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект группы Нафтогаз в центральной части Украины. Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Сергей Федоренко в Telegram-канале компании.

По его словам, в результате ударов повреждено оборудование, на объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар.

Как отметил Федоренко, персонал был своевременно эвакуирован, никто из сотрудников не пострадал. Он поблагодарил спасателей ГСЧС и сотрудников компании за оперативную реакцию.

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В Нафтогазе сообщили, что оценивают последствия атаки.

В ночь на 7 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили ракеты Искандер-М, Циркон, KN-23, С-400 и 172 беспилотника, 137 из которых — реактивные.

В Киеве в результате баллистического удара повреждены жилые дома и детский сад в Соломенском районе, а также Северный мост, движение по которому перекрыто в обоих направлениях. Известно о пяти раненых, среди них — 14-летняя девочка. Из-за ударов по энергообъектам в Киевской и Житомирской областях в столице возникли перебои с электроснабжением, а также подачей тепла и воды, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, россияне обесточили Чернигов и атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. По словам начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной, там один человек получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии. Также повреждены здания пожарной части и территория местного рынка.